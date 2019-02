Europee: Sassoli, ‘con Timmermans per rafforzare gruppi S&D in Ue’

Roma, 23 feb. (AdnKronos) - "Da Madrid con Timmermans è partita la sfida dei socialisti e democratici per rafforzare la loro presenza al Parlamento europeo e cambiare le politiche dell'Unione". Lo dice David Sassoli, vice presidente del parlamento europeo commentando la decisione assunta al Congresso dei socialisti europei a Madrid. ?Quella di puntare su Frans Timmermans come candidato socialista alle prossime elezioni europee è la migliore scelta possibile per i progressisti europei. Le prossime elezioni europee"- prosegue Sassoli- "saranno fondamentali per la tenuta dell'Europa e abbiamo bisogno di persone responsabili e credibili. Lavoreremo con Timmermans per portare avanti le nostre idee progressiste su giovani, donne, famiglie, diritti dei lavoratori, delle minoranze, imprese e immigrati. Il manifesto dei socialisti e progressisti è la base su cui rilanciare il progetto europeo.? ?L'Europa democratica, dell'uguaglianza e dei diritti" - conclude Sassoli- "ha il dovere di opporsi con decisione alle forze populiste e xenofobe che non hanno alcuna identità europea, nessun interesse a trovare una collocazione in Europa e nessun progetto per rispondere alla crisi e alle difficoltà che stiamo affrontando".