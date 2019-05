Europee: sindaco Lampedusa, ‘Grande risultato per Bartolo e per noi lampedusani’

Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Grande risultato per Pietro Bartolo che rappresenta il medico di Lampedusa e per tutti noi lampedusani, anche se a Lampedusa c'è stato un astensionismo esagerato". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello. Sul boom della Lega che ha ottenuto quasi il 45 per cento, si limita a dire: "Ha votato solo il 26 per cento dei votanti...". Bartolo ha ottenuto nella circoscrizione Sicilia-Sardegna oltre 115 mila voti.