Europee: Zaia, ‘M5S danneggiati da polemiche e dai no’

Venezia, 28 mag. (AdnKronos) - "Io penso che il Movimento Cinque Stelle abbia capito fino in fondo che i cittadini ti tolgono la delega se non li rappresenti più. Perdere 6 milioni di voti e dimezzare i consensi significa che qualcosa non funziona. Penso che non abbiano funzionato tutte quelle discussioni e quelle manfrine sui no alla Tav, no alla Pedemontana o quelle polemiche inutili su Olimpiadi o su autonomia". Cosi' il governatore del Veneto Luca Zaia ha spiegato la disfatta del M5S anche in Veneto. Quindi, sulle priorità per proseguire l'azione di governo Zaia ha spiegato che serve "una cura da cavallo per l'economia, e quindi avanti con infrastrutture, avanti con l'autonomia. Per noi prima di tutto viene l' autonomia", ha concluso.