Europee: Zaia, ‘record Lega in Veneto e Salvini leader europeo’

Treviso, 27 mag. (AdnKronos) - "Mai avrei pensato di arrivare e superare il 50%. Così Luca Zaia, presidente del Veneto, commenta il voto europeo in Veneto. "Questa è una giornata strepitosa - ha commentato con i giornalisti a San Vendemiano, in provincia di Treviso - E' un risultato che attribuisco a Matteo Salvini, lui c'ha messo anima e corpo in questa partita. Un risultato che sdogana Matteo Salvini come leader europeo". Zaia ha quindi detto di 'gioire' per il risultato veneto: "La mia è la prima Regione, e la provincia più leghista d'Italia è la mia Treviso", ha commentato con soddisfazione, osservando che "la Lega si assume la piena responsabilità del governo". "Abbiamo un contratto da rispettare con i cittadini - ha concluso - Il tema del rilancio dell'economia è cogente, come quello della riduzione della burocrazia e della pressione fiscale".