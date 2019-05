Europee: Zingaretti, ‘scelta è tra salto avanti o ritorno al passato’

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - "A noi serve l'Europa per far fare un salto immenso in avanti a scuola e formazione. I nostri ragazzi non competono più tra di loro, ma i loro competitors sono i ragazzi che in questo momento stanno studiando a Bangalore, a Shangai, negli Stati Uniti". Lo dice Nicola Zingaretti a 'Confcommercio Incontra'. "Noi non abbiamo futuro nel mondo se non affrontiamo il tema della dispersione scolastica e se non investiamo sulla formazione. Altrimenti lasciamo fuggire i nostri ragazzi all'estero con i loro brevetti e per non spendere 100 euro oggi in ricerca, ne pagheremo migliaia per utilizzare quei brevetti". E conclude: "Ecco perchè il prossimo appuntamento elettorale per le europee è importante. Stavolta c'è qualcosa di più profondo perchè si deve scegliere tra la via del salto in avanti nei processi di integrazione o quella illusoria del ritorno indietro all'idea di nazione con l'illusione che questa seconda strada possa servire a difendere i nostri interessi nazionali".