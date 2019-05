Europee: Zingaretti, ‘sempre più Ue delle nazioni, per questo non va’

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - "Nessun paese europeo da solo può farcela, noi dobbiamo avere la capacità di produrre in questa nuova Europa una svolta percepibile. Questo lo dico perché non credo che da questo stato di crisi si possa uscire seguendo le sirene di un'Europa sempre più basata sulle nazioni e sempre meno su uno spirito comunitario". Lo dice Nicola Zingaretti a 'Confcommercio Incontra'. "L'Europa in questi anni è diventata troppo un'Europa delle nazioni e se non funziona, probabilmente, è per questo motivo. E si vede innanzitutto sulle politiche migratorie: spesso i paesi di frontiera, come l'Italia, vengono lasciati soli".