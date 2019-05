Europee: Zingaretti, ‘stop voto unanimità, è strumento di veto’

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - "Come quando si passò dall'Italia dei comuni allo Stato unitario, noi dobbiamo costruire la dimensione giusta per essere protagonisti e la dimensione giusta è quella europea". Lo dice Nicola Zingaretti a 'Confcommercio Incontra'. "Quindi l'Europa deve cambiare, ma andando avanti e non tornando indietro. E va fatto aggredendo alcuni nodi. Come il superamento del voto all'unanimità introducendo il voto a maggioranza. L'unanimità va superata, rivedendo i trattati, anche perché troppo spesso è usata come strumento di veto". "E abbiamo anche bisogno di superare l'Europa della austerità per rilanciare quella della crescita. Serve un piano finanziato dal bilancio europeo, anche con Euro Bond che permettano lo scorporo degli investimenti dal calcolo del rapporto deficit Pil". Ma per farlo "dobbiamo stare nelle istituzioni e non fare i 'Pierini' perennemente assenti...".