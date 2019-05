Eutanasia: numeri a rischio, sì M5S e ‘ni’ Lega, c’è ok Zingaretti ma dem divisi/Adnkronos

Roma, 12 mag. (AdnKronos) (di Mara Montanari) - "Penso e spero che si faccia una legge sul fine vita, che preveda anche l'eutanasia". Qualche giorno fa Nicola Zingaretti ha schierato così il Pd, sebbene sulla materia tra i dem ci siano sensibilità molto diverse. E non solo nel Pd. Sull'eutanasia i favorevoli e i contrari attraversano in modo trasversale l'emiciclo di Montecitorio. Intanto la maggioranza non è compatta. C'è il 'ni' della Lega mentre i 5 Stelle sono favorevoli. C'è poi l'ok di Leu, il no categorico di Fdi mentre Forza Italia dovrebbe lasciare libertà di coscienza. Insomma, un'intesa con il Pd potrebbe essere determinante per il via libera. Ma per arrivare ad una decisione ci vorrà un po' di tempo. Il testo sull'eutanasia è all'esame della Camera, esattamente dal 30 gennaio scorso e sono coinvolte sia la commissione Giustizia che Affari Costituzionali. Si tratta di una proposta di legge di iniziativa popolare presentata nel 2013 e poi finita su un binario morto. Per ora quello è l'unico testo ma andrà rivisto e aggiornato anche perché nella scorsa legislatura è stato intanto approvato il testamento biologico e alcune norme, contenute nella legge sull'eutanasia, sono state superate. Ma, al momento, il testo aggiornato e corretto ancora non c'è. In questi mesi si sono soltanto fatte audizioni, molte, in commissione. L'ultima la scorsa settimana scorsa con Giovanni Maria Flick. Però un'accelerazione potrebbe esserci a breve. Entro la prima metà di giugno, apprende l'Adnkronos, si potrebbe chiudere con le audizioni e entrare nel vivo dei lavori sul provvedimento.