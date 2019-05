Eutanasia: numeri a rischio, sì M5S e ‘ni’ Lega, c’è ok Zingaretti ma dem divisi/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Nell'ultimo ufficio di presidenza delle commissioni riunite, infatti, i gruppi avrebbero convenuto di ridurre il numero degli auditi (ne restavano ancora una quarantina). "Se va così -spiega Vito De Filippo, capogruppo Pd in Affari Sociali- nella prima metà di giugno potremmo iniziare". L'andamento lento che c'è stato fin qui, ha già provocato diversi richiami da parte del presidente della Camera, Roberto Fico. Anche perché il Parlamento è stato sollecitato a legiferare non solo dai cittadini, in testa l'Associazione Luca Coscioni, ma anche dalla Corte Costituzionale. L'invito è partito lo scorso ottobre quando i giudici della Consulta hanno rinviato la decisione sul caso di Marco Cappato, accusato di aver aiutato Dj Fabo a morire portandolo in Svizzera, nell'attesa di un intervento del Parlamento: "Faccia una legge entro un anno. Quella attuale ha vuoti di tutela", è stata l'indicazione della Consulta. Resterebbero appena 6 mesi per dare seguito all'invito della Corte. Un termine che sarà difficile rispettare visto che le cose a Montecitorio stanno ancora in alto mare a causa delle divisioni delle forze politiche.