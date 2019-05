Eutanasia: numeri a rischio, sì M5S e ‘ni’ Lega, c’è ok Zingaretti ma dem divisi/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Trovare una sintesi non è semplice anche per le diverse posizioni all'interno degli stessi partiti. Per dire, appena Zingaretti ha detto la sua, alcuni parlamentari cattolici hanno preso le distanze: Alfredo Bazoli, Enrico Borghi, Stefano Lepri, Camillo D'Alessandro hanno subito mandato una nota. "Una legge sul fine vita c'è già, è stata approvata grazie al lavoro del Pd nella scorsa legislatura ed è universalmente considerata un'ottima legge". Quanto all'eutanasia "si tratta di un tema molto delicato e complesso, su cui anche nel Pd ci sono posizioni differenti, per cui non ci paiono utili forzature". "Vediamo -spiega De Filippo-. Ancora il gruppo Pd non ha affrontato la questione e non c'è stato un dibattito tra di noi. E' noto che ci sono sensibilità diverse ma la presa di posizione del segretario ha ovviamente un suo peso...". E comunque per il Pd resta fondamentale partire da una legge che c'è già, aggiunge il capogruppo dem in commissione: "Quella sul biotestamento, approvata nella scorsa legislatura, su cui è stato fatto un lavoro vero e importante, uno sforzo straordinario che segna un punto fermo sulla materia. A partire da quella legge -osserva -, vedremo come rispondere alla sollecitazione della Consulta. Anche dalle audizioni fatte in commissione è emersa l'esigenza di interpretare al meglio il richiamo della Corte e valutare quale sia il migliore strumento legislativo da adottare. Certo, poi bisognerà vedere se ci sono i numeri per portarlo avanti".