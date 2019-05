Evadono dal carcere, caccia all’uomo nel Casertano

Napoli, 26 mag. (Adnkronos) - Due detenuti sono evasi dal carcere 'G.B. Novelli' di Carinola, in provincia di Caserta. L'evasione sarebbe avvenuta tra l'una e le 3 della scorsa notte. Le forze dell'ordine hanno fatto immediatamente scattare le ricerche dei due uomini, A. G. e E. M., due albanesi, rispettivamente di 28 e 26 anni. I due erano in carcere per reati di sequestro di persona, concorso in ricettazione, rapina, lesioni e furto. Un'indagine interna e una della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere sono state aperte per far luce sull'episodio. Le ricerche dei fuggitivi sono state estese in tutta la provincia di Caserta e Napoli. La casa circondariale di Carinola, come hanno sottolineato alcune sigle sindacali della polizia penitenziaria, è da tempo sguarnita del personale e mancano allarmi perimetrali.