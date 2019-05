Ex Alcoa: Bentivogli (Fim), ‘Di Maio diserta vertice Mise, lavoratori in presidio’

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - Il leader della Fim - Cisl, Marco Bentivogli ha raggiunto i lavoratori ex-Alcoa, oggi Sider Alloys, in presidio da questa mattina sotto il Ministero dello Sviluppo Economico, dove era stato convocato un vertice per avere risposte sul problema dell'energia e il riavvio della fabbrica. Al vertice, rileva la Fim, "doveva essere presente anche il ministro Di Maio che ha disertato l'incontro, dopo le promesse fatte in Sardegna". Il leader Fim Bentivogli all'arrivo sottolinea che "in Sardegna il ministro Di Maio ha promesso soluzioni per l'ex-Alcoa spiegando che prima di lui non è stato fatto nulla, oggi che i lavoratori arrivano a Roma per avere risposte il Ministro non si presenta neanche all'incontro per la campagna elettorale". Ad un anno dall' insediamento del nuovo governo, conclude, "il tempo è stato impiegato solo per smontare accordo Alcoa-Sider Alloys che avevamo fatto. Era tutto pronto per accordo su tariffa energetica e decreto energivori e infrastrutture. Tutto fermo, in un anno solo promesse e proroghe di promesse".