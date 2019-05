Ex Alcoa: Mise, al lavoro per porre basi strutturali, prossimo tavolo il 12/6

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - "Nei prossimi giorni il Governo continuerà il proprio lavoro per porre le basi strutturali ad una soluzione a medio termine per lo stabilimento di Portovesme. L'obiettivo è quello di supportare l'azienda nell'implementazione di un piano industriale sostenibile, dove vengano effettuate nel più breve tempo possibile l'attività di revamping degli impianti e garantito un ulteriore riassorbimento dei lavoratori". Così il vice capo di Gabinetto del ministero dello Sviluppo economico, Giorgio Sorial dopo che oggi al Mise si è svolto il tavolo di crisi relativo alla situazione dello stabilimento Sider Alloys (ex Alcoa) di Portovesme. Al tavolo, presieduto dal vice capo di Gabinetto Giorgio Sorial e dal sottosegretario Davide Crippa, hanno partecipato i rappresentanti del ministero del Lavoro, della Regione Sardegna, di Invitalia, dell'azienda e le sigle sindacali. Il prossimo tavolo è stato convocato il 12 giugno.