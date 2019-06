Ex Ilva: Di Maio, ‘problema immunità penale è risolto, non c’è più’**

Taranto, 24 giu. (Adnkronos) - "Il problema immunità penale perché non c'è più. Questo è il nostro obiettivo. Non è assolutamente un atto contro i lavoratori, né contro Arcelor Mittal". Ad affermarlo è il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, a Taranto, parlando con i giornalisti, a proposito della norma del Dl Crescita già approvata alla Camera, che ora passerà al vaglio del Senato e che prevede l'abolizione dell'immunità penale per vecchi e nuovi gestori dell'Ilva.