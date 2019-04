Ex Ilva: Savino (FI), ‘propaganda Di Maio non funziona più’

Roma, 24 apr. (AdnKronos) - ?La propaganda di Di Maio non funziona più a livello nazionale e men che mai in Puglia dove le grandi promesse del M5S si sono tramutate in grandissime delusioni per i cittadini. Sull'ex Ilva il M5S non è più credibile e le passerelle elettorali di Di Maio ottengono soltanto il risultato di alimentare ulteriormente le proteste della comunità locale, che giustamente si lamenta per essere stata ingannata dai grillini?. Lo afferma la deputata pugliese di Forza Italia, Elvira Savino.