Expo 2020, Glisenti: “Porteremo a Dubai il ‘Made With Italy”’

Roma, 26 feb. (AdnKronos) - "All'Expo 2020 di Dubai non vogliamo portare solo il 'Made in Italy' ma anche il 'Made with Italy' per evidenziare le possibilità di cooperazione" con le nostre imprese. Lo ha sottolineato Paolo Glisenti, Commissario Generale per la partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai. Sul nostro padiglione, che sarà presentato nei prossimi giorni, "ci aspettiamo 5,5 milioni di visitatori: anche perché sorgerà in una posizione strategica, vicino a quello degli stessi Emirati, e nei pressi di quello indiano e americano", ha aggiunto. Glisenti si è detto "sorpreso dall' entusiasmo generato dall'expo di Dubai presso le nostre aziende: "L'Italia ha il record di compagnie iscritte, con più di 1000 aziende, di cui il 70% Pmi, che si sono iscritte alla piattaforma di Expo 2020 mentre piu' di 150 compagnie ci hanno proposto i loro propri prodotti più innovativi". Perché quello italiano, aggiunge, "non sarà un padiglione tradizionale ma un 'innovation hub', una mostra di competenze con componenti - dai materiali utilizzati alle scelte energetiche - in grado di evidenziare l'innovazione del nostro sistema". Glisenti ha spiegato come quella di Dubai sarà "una esposizione diversa da quella di Milano, ma che comunque può dare enormi ricadute, fino a 1,6 miliardi l'anno nel periodo successivo".