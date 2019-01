Export: Confartigianato, food veneto ai massimi storici, a 2,7 mld di euro

Venezia, 30 gen. (AdnKronos) - Nel corso del 2018 l'export made in Veneto di Prodotti alimentari e Bevande conferma il trend di crescita degli ultimi dieci anni collocandosi al massimo storico, con un valore di 2,7 miliardi di euro negli ultimi dodici mesi (da novembre 2017 a ottobre 2018) e con una incidenza del 1,85% del PIL regionale, anch'essa ai massimi. L'export di Alimentare e bevande è sostenuto dalla qualità dell'offerta delle piccole imprese e in particolare dell'artigianato che conta il 28,6% degli addetti del comparto. ?La propensione all'export della nostra regione è straordinaria ? spiega Christian Malinverni, Presidente della Federazione Alimentazione di Confartigianato Imprese Veneto - e ci vede secondi solo al Piemonte (4,54%) con un indice pari a 4,19% del valore aggiunto. Dato quasi doppio rispetto alla media nazionale 2,28% (propensione calcolata rapportando il valore dell'export con il valore aggiunto territoriale). Seguono Trentino-Alto Adige con il 4,18% ed Emilia-Romagna con il 4,01%. Con oltre 2,7 miliardi di export, in valori assoluti il Veneto è dietro, per una incollatura, alla sola Lombardia (2,9 miliardi), il tutto raggiunto con un numero di imprese e di addetti inferiore ai nostri competitor come Lombardia, Campania, Emilia Romagna e Toscana?. Nei primi dieci mesi del 2018 l'export di prodotti alimentari e bevande ? che rappresenta il 6,7% delle esportazioni regionali ? è cresciuto dello 0,4% rispetto allo stesso periodo del 2017. ?Un quadro roseo -conclude Malinverni- che rischia però di essere rovinato dal mancato accordo sulla Brexit che mette a rischio oltre 300 milioni di export agroalimentare verso la Gran Bretagna (il 10% del totale) per effetto dei dazi e dei ritardi doganali che scatterebbero con il nuovo status di Paese Terzo rispetto all'Unione Europea. Sarebbe un danno grave in particolare per coloro che producono i 39 prodotti agroalimentari di qualità a denominazione di origine e a indicazione geografica ed i 376 prodotti agroalimentari tradizionali che caratterizzano la nostra Regione?.