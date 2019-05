“Export strategico e trainante per l’economia italiana”

Roma, 9 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "L'export costituisce un settore strategico e trainante per l'economia italiana, ma nel nostro paese manca attualmente un momento di confronto dal respiro nazionale tra soggetti pubblici e privati, sia italiani che internazionali, per analizzare i problemi e indicare soluzioni concrete legate alla promozione delle aziende italiane all'estero". A dirlo oggi Lorenzo Zurino, presidente dello Ief e fondatore e ceo di The One Company, in occasione della presentazione dell'Italian Export Forum che si terrà il 14 e 15 giugno a Piano di Sorrento (Napoli), con Sace Simest (Gruppo Cdp) in qualità di main partner tecnico. "L'Italian Export Forum - ha ricordato - è nato per colmare questo vuoto e costituisce quindi un inedito assoluto nel panorama economico e istituzionale italiano". "La scelta del Sud - ha spiegato - non è casuale perché credo che il Mezzogiorno possa trovare nell'export una chiave fondamentale per la propria crescita e per la valorizzazione delle sue tante eccellenze".