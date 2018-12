Export: Unioncamere, in Lombardia +4,1% in terzo trimestre

Milano, 21 dic. (AdnKronos) - L'export della Lombardia resiste alla fase di decelerazione della crescita globale, confermando il trend positivo iniziato lo scorso anno, ma mostra un rallentamento rispetto al 2017 passando da una media del +8% al +4,1% nel terzo trimestre dell'anno. ?Questi risultati dimostrano che la Lombardia, grazie alla solidità del suo sistema produttivo e alla sua capacità di conquistare spazio sui mercati esteri - dichiara il presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio - riesce a superare positivamente le fasi di incertezza del commercio internazionale?. Le importazioni mostrano lo stesso andamento con un incremento del +6,6% nel terzo trimestre contro una media del +9% nel 2017. Rispetto al trimestre precedente sia le esportazioni (-7,6%) che le importazioni (-8,6%) registrano una contrazione ma, in questo caso, gioca un ruolo fondamentale anche il rallentamento stagionale delle attività caratteristico del periodo estivo. Il maggior rallentamento congiunturale dei flussi in ingresso comporta una riduzione del deficit commerciale (-1,4 miliardi vs -1,9 miliardi dello scorso trimestre), saldo sempre in linea con i risultati storici e ancora contenuto rispetto ai saldi negativi del 2011. La performance dell'export lombardo è superiore alla media italiana che si ferma al +2,7%, apportando il maggior contributo alla crescita nazionale. Considerando le principali regioni manifatturiere del nord è l'Emilia Romagna a registrare l'incremento tendenziale maggiore (+5,0%), seguita dalla Lombardia (+4,1%), dal Veneto (+3,5%) e dal Piemonte (0,0%).