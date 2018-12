Export: Unioncamere, in Lombardia +4,1% in terzo trimestre (2)

(AdnKronos) - Spingono la crescita dell'export regionale i metalli di base e prodotti in metallo (+6,3%), mentre rimangono pressoché costanti le esportazioni di macchinari e apparecchi (+0,9%) principale tipologia di prodotto esportata dalla regione. Riprendono vigore i mezzi di trasporto (+7,9%), dopo lo stop registrato lo scorso trimestre. Mantengono un buon ritmo di crescita le sostanze e prodotti chimici (+6,1%), in linea con i risultati dei trimestri precedenti. Cresce l'export di apparecchi elettrici, elettronici e ottici (+4,5%) di prodotti tessili, pelli e accessori (+4,4%). Contributi negativi provengono dagli articoli farmaceutici (-6,1%), dopo la crescita intensa registrata a inizio anno, e dai prodotti alimentari (-4,3%), dopo un 2017 positivo e un progressivo rallentamento del 2018. Nel terzo trimestre 2018 la crescita delle esportazioni risulta più intensa verso i paesi dell'Unione Europea (+4,9%) piuttosto che verso i paesi extra Ue (+3,0%), diversamente da quanto registrato lo scorso trimestre. Il mercato comunitario è trainato dall'export verso la Germania (+7,3%) e la Francia (+4,0%). Risulta invece in contrazione il valore delle esportazioni destinate al Regno Unito (-2,9%), su cui pesano le incertezze dovute la processo di separazione dall'Unione Europea. Con riferimento ai mercati extra-UE la principale area di destinazione per i prodotti lombardi restano i paesi europei non appartenenti all'Unione, ma si fanno sempre più prossimi i mercati dell'Asia orientale. Questo avvicinamento è dovuto alla contrazione registrata dai mercati dei paesi europei non UE (-1,1%) ed al contemporaneo incremento dell'export verso l'Asia orientale (+10,8%). Il risultato negativo dei paesi europei non UE è imputabile principalmente al calo dell'export verso la Turchia (-12,7%), alle prese con la forte svalutazione della Lira e la Russia (-1,9%), mentre l'incremento dell'Asia orientale è dovuto principalmente alla Cina (+19,7%) e alla Corea del Sud (+15,5%). Svolta in negativo l'export verso gli Stati Uniti (-1,9%) mentre cresce ancora l'export verso il Canada (+5,1%).