Facebook: Les Echos, anche Niel in progetto criptovaluta

Parigi, 15 giu. (AdnKronos) - Anche Xavier Niel, il fondatore di Iliad punterebbe sul progetto di criptovaluta che Facebook si appresta a lanciare all'inizio dell'anno prossimo. A rivelarlo è il quotidiano economico francese 'Les Echos' sottolineando che l'operatore tlc francese sarebbe l'unico gruppo transalpino finora ad aver avuto l'opportunità di investire nel progetto. "Iliad - scrive 'Les Echos' - avrebbe investito almeno 10 milioni di dollari per partecipare al progetto, il minimo richiesto per essere partner dell'operazione. Questo 'ticket' permette di disporre di un posto all'interno della fondazione svizzera creata da Facebook per riunire tutti gli investitori del progetto. Soprattutto questo ticket permette a Niel di disporre di un server della blockchain della futura criptovaluta". Un'operazione, questa, sottolinea il quotidiano, "che conferma l'interesse di Niel per le criptovalute e la blockchain in generale. A metà maggio il fondatore di Iliad ha investito 100 mila euro in Sorare, una startup parigina specializzata in questa tecnologia, attraverso uno dei suoi fondi, Kima ventures". La nuova valuta virtuale che si appresta a lanciare Facebook e che dovrebbe chiamare 'Libra', scrive il 'Wall Street Journal', prevederebbe la partecipazione di partner di primo piano come Visa, Mastercard, PayPal ma anche Uber e Booking.com.