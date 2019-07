‘Fai Brumotti per l’Italia’, tappa a Napoli

Roma, 1 lug. (AdnKronos) - Sabato 29 giugno si è conclusa a Napoli la dodicesima tappa di 'Fai Brumotti per l'Italia', un viaggio in bicicletta in diretta social di 17 tappe e 1.600 chilometri che vede per il secondo anno consecutivo il campione internazionale e inviato di 'Striscia la notizia' Vittorio Brumotti andare alla scoperta dell'Italia più bella. Un itinerario da Nord a Sud della Penisola, realizzato con il Fai, Fondo Ambiente Italiano, di cui Brumotti è ambasciatore per le nuove generazioni e sostenuto come lo scorso anno da Intesa Sanpaolo, partito da Milano il 18 giugno che si chiuderà il 4 luglio a San Giovanni Rotondo (Foggia), la città che ospita le spoglie di Padre Pio (). La dodicesima tappa ha visto Vittorio Brumotti pedalare per circa 100 chilometri da Gaeta (Latina) fino al Parco della Rimembranza, in viale Virgilio a Napoli, conosciuto anche come Parco Virgiliano, dove è arrivato intorno alle 18. Ad accoglierlo, oltre alla delegazione Fai di Napoli e al Gruppo Fai Giovani di Napoli, una rappresentanza del Comitato 'Salviamo il Parco della Rimembranza (Parco Virgiliano)' e dell'Associazione Premio Green Care, che nel 2018 hanno portato avanti la raccolta firme nell'ambito della nona edizione de 'I Luoghi del Cuore', il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare promosso da Fai e Intesa Sanpaolo, che ha permesso a questa zona verde molto amata della città di classificarsi al primo posto in Campania con ben 23.563 voti. Ieri, da Napoli, ha preso il via la tredicesima tappa che porterà Brumotti ai Laghi di Monticchio (Potenza). Prima della partenza Brumotti ha visitato l'ospedale pediatrico Santobono-Pausillipon, dove Intesa Sanpaolo ha di recente aperto l'asilo nido pediatrico per bambini oncologici. Già nel 2018 l'inviato di 'Striscia' ha attraversato in autonomia l'Italia in bicicletta, da Livigno ad Agrigento. La grande passione per il nostro Paese lo ha spinto a riproporre l'impresa quest'anno, pensando insieme al Fai un percorso completamente nuovo, improntato sul turismo lento, sulla valorizzazione delle tradizioni locali, sulla sostenibilità e sul rispetto dell'ambiente: la sua bici e il suo abbigliamento hanno un gusto romanticamente rétro e il viaggio è a emissioni zero (anche quello dello staff che lo accompagna). Non solo sport, quindi: il progetto 'Fai Brumotti per l'Italia' si propone di raccontare in modo originale e spontaneo l'immenso patrimonio naturalistico, artistico e culturale italiano, con particolare attenzione a territori meno conosciuti, toccando otto splendidi Beni del Fai regolarmente aperti al pubblico. Vittorio Brumotti farà inoltre tappa in alcuni dei più affascinanti siti votati dagli italiani nelle nove edizioni finora concluse del censimento 'I Luoghi del Cuore'. E' possibile seguire in diretta il viaggio dell'inviato del Tg satirico di Antonio Ricci attraverso i suoi account ufficiali Instagram (@brumottistar), Facebook (Abbombazza 100% Brumotti), Youtube (Vittorio Brumotti Italy) e Twitter (@brumottistar) sui quali Brumotti carica anche foto e video per raccontare le tappe e i momenti più salienti. Gli hashtag ufficiali sono #faibrumottixitalia e #brumottixitalia. E' inoltre possibile rivedere foto e video, oltre a visionare dati e informazioni, di ogni tappa sul sito www.faibrumottixitalia.it. Il percorso, ideato e disegnato da Vittorio Brumotti, inventore del road bike freestyle, campione del mondo di bike trial nel 2006 e detentore di 10 Guinness World Records, resterà percorribile da tutti i ciclisti. Dal 2010 Vittorio Brumotti segue con affetto l'associazione Famiglie Sma che, grazie al suo supporto televisivo, è riuscita a portare avanti tanti progetti come la rete Smart, che ha facilitato la possibilità di arrivare a una terapia per tanti pazienti italiani. Anche durante questo tour 'Fai Brumotti per l'Italia', Brumotti incontra i suoi piccoli amici. Il progetto 'Fai Brumotti per l'Italia' è realizzato con il patrocinio del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Toyota e Kometa.