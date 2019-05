Falcone: Morra, ‘molti non si fanno problemi ad accettare soldi che puzzano’

Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Siccome i soldi non puzzano, molti non si fanno problemi ad accettare soldi che non sono puliti. Che sia la Val d'Aosta o il Veneto o la Lombardia, dovremmo tutti ribadire che lo Stato, cioè noi tutti, non vuole avere alcunché da fare con i soldi che puzzano". Così il Presidente della Commissione nazionale antimafia Nicola Morra alla commemorazione di Giovanni Falcone.