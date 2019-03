Famiglia: a Verona ‘contromanifestazione’ del Pd il 30 marzo (2)

(AdnKronos) - "Come Conferenze delle donne del Nord Est, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, abbiamo aderito agli Stati Generali delle Donne che stanno organizzando per sabato 30 Marzo un Convegno e un Flash Mob. L'incontro pubblico comincerà alle 10 al cinema K2 di via Rosmini con la partecipazione di Livia Turco, Susanna Camusso, Monica Cirinnà, Laura Boldrini, Franca Porto e Ivana Veronese. Il flash mob è in programma dalle 13 alle 14 al ponte di Castelvecchio", spiega la nota. Le Democratiche Venete saranno presenti "per ribadire, come sottolineato dal segretario nazionale, l'importanza di un welfare rafforzato da politiche a sostegno della natalità, perché quando c'è più parità di genere e più occupazione femminile, dove ci sono vere politiche per l'infanzia a sostegno dei sistemi educativi e ai genitori, allora le famiglie sono più felici, non se negate tutto questo?.