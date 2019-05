Famiglia: M5S, rispondiamo con fatti a ‘se’ e ‘ma’ del Pd

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - "Quelli del Pd sono veramente dei curiosi figuri. Adesso che sono all'opposizione si ricordano, guarda caso, dei diritti dei lavoratori e delle famiglie che hanno massacrato con le loro leggi, basti vedere i numeri sull'aumento della povertà assoluta". Lo affermano i senatori M5S membri della commissione Lavoro. "Sono stati 5 anni al governo, hanno avuto la possibilità di fare il salario minimo orario e mettere in campo politiche che migliorassero la vita di papà, mamme e bambini ma a loro -aggiungono gli esponenti Cinquestelle- hanno preferito lobby e banche. Adesso, dopo aver votato contro il reddito di cittadinanza, una misura che sta dando un aiuto concreto a milioni di nuclei in difficoltà, rivendicano la paternità di tutto, perfino del piano che il ministro Di Maio ha messo in campo per le famiglie scritto coinvolgendo il Forum per trovare la migliore soluzione possibile. Un atteggiamento che si commenta da solo. Alla loro propaganda, ai loro 'se' e 'ma' noi rispondiamo con i fatti. Se ne facciano una ragione e votino le nostre proposte".