Fauna: Rolfi, ‘Regioni alpine fanno fronte comune su grandi predatori’

Milano, 29 gen. (AdnKronos) - Le Regioni alpine, riunite oggi a Trento, concordano sulla necessità di disporre di strumenti idonei per la gestione dei grandi predatori, in particolare lupi e orsi, e sono disposte ad assumersi in prima persona le responsabilità delle azioni necessarie. Nel rispetto delle normativa europea e sull'esempio degli altri Stati dell'Unione, che, interessati dalla presenza dei grandi carnivori, dispongono di piani di prelievo mirati, le Regioni alpine chiedono al Governo e, in particolare, al Ministero all'ambiente, l'approvazione di un piano di gestione adeguato ad una realtà che vede in espansione alcune specie, lupi in particolare. "Nessuno mette in dubbio -ha sottolineato l'assessore lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, congiuntamente agli altri rappresentanti istituzionali- il valore della biodiversità delle nostre montagne e dei nostri territori alpini, così come non ci permettiamo di contravvenire alle normative europee, che condividiamo". A fronte però "di una densità di lupi e orsi, tale da generare situazioni oggettive che fanno venir meno la sicurezza delle popolazioni e rappresentano una fonte costante di danno per le attività economiche, chiediamo di avere la possibilità di attivare azioni condivise di prevenzione, gestione e prelievo dei grandi carnivori. Va considerato che episodi ripetuti di predazioni, molti dei quali in prossimità di centri abitati e aree turistiche, stanno minando la sostenibilità di aziende zootecniche che operano in ambiente montano", ha concluso.