Fca: governo francese in campo su dossier, attesa per cda Renault domani/Adnkronos

Roma, 3 giu. (AdnKronos) - Il Governo francese stringe la presa sul dossier Fca - Renault. A far scattare l'allerta a Parigi sono state le notizie di stampa, venerdì scorso, secondo le quali l'offerta di Fca non sarebbe negoziabile. Per questo, quello del ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, è stato un week end di lavoro quanto mai intenso, con contatti e incontri con le parti interessate. "Effettivamente, quello che è emerso venerdì sulla stampa francese circa la posizione di Fca non è stato giudicato opportuno", spiegano all'Adnkronos fonti del ministero dell'Economia francese. "Tra il ministero e il presidente Elkann ci sono state diverse telefonate in questo fine settimana e c'è stato un incontro tra il presidente di Fca e il capo di gabinetto del ministro dell'Economia", spiegano le stesse fonti: "Le Maire infine ha incontrato il presidente di Renault, Jean - Dominique Senard ieri". Ma da Bercy, sede del ministero dell'Economia francese, non ci si sbilancia sull'esito di queste discussioni. "Vedremo quello che sarà emerso da queste discussioni", si spiega. Intanto, rilevano fonti vicine al dossier, domani il Cda di Renault, che si dovrebbe riunire alle 15, "dovrebbe fare il punto sulle trattative in corso. Il Ceo dovrebbe informare i consiglieri. Non è detto, comunque, che sia una riunione conclusiva". Il board potrebbe tornare a riunirsi in settimana, già giovedì. Il Cda di domani, comunque, secondo fonti vicine al dossier, dovrebbe segnare "una tappa ulteriore" nelle discussioni tra i due gruppi. Non è escluso, infatti, che già martedì possa essere annunciato l'avvio dell'apertura delle trattative in esclusiva. Un progetto di fusione, che ribadiscono da fonti vicine al gruppo automobilistico transalpino, al quale si guarda con grande interesse. Ma una cosa è certa, lo Stato francese che detiene il 15% di Renault intende far sentire la sua voce in questa trattativa aperta tra Fca e la casa automobilistica francese.