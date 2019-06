Fca: governo francese in campo su dossier, attesa per cda Renault domani/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Martedì scorso Le Maire rispondendo ai parlamentari, durante il question time all'Assemblée Nationale, si era detto piuttosto favorevole al progetto chiedendo però delle garanzie. "Il progetto di fusione tra Fca e Renault in questo momento - aveva detto Le Maire - non è nella fase del matrimonio ma in una fase di fidanzamento. Non andiamo di fretta e non cediamo alle pressioni". Il progetto di fusione, aveva aggiunto Le Maire, "è una buona opportunità per favorire un consolidamento, per investire e per innovare ma ci vogliono garanzie per i lavoratori, gli azionisti e i cittadini francesi". Ai vertici di Renault, aveva precisato, "chiederò che non vengano chiusi stabilimenti, che vengano mantenuti i livelli occupazionali; che venga rafforzata l'Alleanza con Nissan e che quindi questo progetto si inserisca nell'ambito dell'Alleanza". Per quanto riguarda la governance, aveva sottolineato, "chiederemo delle garanzie affinché vengano preservati gli interessi nazionali e che questa fusione si inserisca anche nel grande progetto con la Germania su una filiera europea di batterie elettriche".