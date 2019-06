Fca: Le Maire prende atto ritiro offerta, Stato chiedeva 5 giorni aggiuntivi (2)

(AdnKronos) - Lo Stato francese, aggiunge il ministero, "aveva fissato quattro condizioni al suo accordo definitivo: la realizzazione di questa operazione nell'ambito dell'Alleanza tra Renault e Nissan; il mantenimento dei livelli occupazionali e dei siti industriali in Francia; un governance rispettosa degli equilibri tra Renault e Fca; la partecipazione di questo futuro insieme industriale all'iniziativa delle batterie elettriche avviata con la Germania. Un accordo era stato trovato su tre condizioni. Rimaneva da ottenere un sostegno esplicito di Nissan". Proprio per questo lo Stato ha auspicato "un rinvio aggiuntivo di cinque giorni per assicurarsi del sostegno delle insieme delle parti. Renault, all'interno dell'Alleanza, detiene l'insieme delle opportunità per rilevare le sfide alle quali deve far fronte il settore dell'auto, in particolare per quanto riguarda i veicoli elettrici e la riduzione delle emissioni".