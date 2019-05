Fca: sindacato francese Cfdt, ‘preservare equilibrio Alliance e attività in Francia’

Parigi, 27 mag. (AdnKronos) - "Preservare l'equilibrio nell'Alliance Renault - Nissan - Mitsubishi" e "rafforza l'attività in Francia". Così Franck Daout, il delegato centrale del sindacato francese Cfdt commentando il progetto di fusione allo studio tra Fca e Renault. La Cfdt si chiede il senso di questo nuovo progetto: "i dipendenti hanno bisogno di sognare e di essere motivati su un progetto industriale e tecnologico e non su un progetto capitalistico", sottolinea Daout in un tweet.