Fca: sindacato francese Cgt, no tagli, Governo mantenga minoranza blocco

Parigi, 27 mag. (AdnKronos) - "Il Governo francese, in qualsiasi ipotesi, deve mantenere una minoranza di blocco in modo da permettere di far prevalere gli interessi francesi". Così il sindacato francese Cgt commentando il progetto di fusione allo studio tra Renault e Fca. "Se una tale fusione dovesse realizzarsi - sottolinea la Cgt in una nota - saranno ancora i dipendenti di Renault e di Fiat a dover pagare le conseguenze di un eventuale soppressione di posti di lavoro". Ma non solo. Il sindacato transalpino si dice anche preoccupato per il nuovo azionariato del gruppo che nascerebbe dalla fusione. "La famiglia Agnelli - rileva la Cgt - sarebbe l'azionista di riferimento con una quota di minoranza del 15%, lo Stato francese scenderebbe dal 15 al 7,5% e perderebbe la sua minoranza di blocco e non avrebbero più un rappresentante nel nuovo cda. Quindi l'azionista italiano potrebbe così privilegiare la sua base nazionale". La Cgt, sottolinea il sindacato, "considera che non c'è nulla di buono da aspettarsi da una fusione Renault - Fca, come non c'è nulla da aspettrsi da una fusione Renault - Nissan".