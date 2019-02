Fdi: Meloni, ‘stiamo crescendo nel Nord produttivo’

Milano, 2 feb. (AdnKronos) - Fratelli d'Italia "sta crescendo nel Nord produttivo del Paese", territorio dove è tradizionalmente forte l'elettoralo della Lega. A dirlo dal palco della convention di Fdi a Milano è la sua leader, Giorgia Meloni, che punta a raccogliere voti e consensi proprio tra le piccole e medie imprese nel Nord bistrattato, che "in questi giorni dà a Fratelli d'Italia grandi soddisfazioni". E le elenca: "Abbiamo aperto la nostra prima sede a Milano, ieri a Varese abbiamo fatto una cena con oltre 1.500 persone paganti, e oggi qui un'altra grande iniziativa per parlare al mondo produttivo e lanciare la nostra campagna che chiede basta tasse, una flat tax subito, meno burocrazia e investimenti pubblici". Fdi, in questo momento, vuole essere "vicino e in difesa di chi lavora e di chi produce: sono molte le ricette che mettiamo in piedi per parlare proprio a chi lavora, produce e non sopporta che i soldi delle tasse finiscano a pagare mancette elettorali", sottolinea Meloni, che da Milano parla soprattutto di lavoro e tasse, criticando aspramente ecotassa e decreto dignità.