Fdi: Palermo, 29 giugno convention a Isola delle Femmine

Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - Ritornare alla partecipazione politica, ascoltare il territorio e andare oltre i partiti liquidi. Fratelli d'Italia chiama a raccolta amministratori e simpatizzanti del partito per l'incontro di sabato 29 giugno, dalle 10 alle 18, all'Hotel Saracen di isola delle Femmine (Palermo). "Le elezioni del 4 marzo dell'anno scorso, il travagliato inizio della XVIII legislatura, l'anomala alleanza di governo tra due forze diametralmente opposte quali la Lega ed il M5S ha di fatto aperto la stagione della Terza Repubblica" spiega Carolina Varchi. "E' una nuova stagione per la frattura con il quadro politico visto tra il 1994 ed il 2018 - aggiunge - registriamo nuovi equilibri tra le forze politiche e, soprattutto, c'è una profonda mutazione visibile nella forma?partito. Fratelli d'Italia vuole tornare al radicamento territoriale che passa dalla rigenerazione della forma partito in chiave contemporanea, moderna e al passo dei nostri tempi".