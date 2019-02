Milano, 26 feb. (AdnKronos) - Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Milano-Cremona, e in particolare tra le stazioni di Olmeneta e Castelleone. La colpa è di un trasporto eccezionale, che in prossimità di un passaggio a livello ha danneggiato la linea di alimentazione elettrica dei treni. "I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare la normale circolazione ferroviaria", spiega Rfi. Sono possibili limitazioni e cancellazioni per i treni regionali.