Festival: torna ‘Trame’, rassegna dedicata ai libri sulle mafie (2)

(AdnKronos) - Tema della IX edizione di Trame è 'Voi che vivete sicuri...'. "Una suggestione e al tempo stesso una provocazione - spiega Gaetano Savatteri, direttore artistico del festival - In questi mesi il tema della sicurezza è diventato centrale, e a volte sembra andare quasi in antitesi a quello dei valori umani: 'Trame 9' - continua Savatteri- vuole essere l'occasione per riflettere insieme sull'argomento, proprio a partire da un territorio in cui la domanda di sicurezza è particolarmente forte a causa della prepotenza e del controllo delle mafie". "Se nel discorso di fine anno il Presidente della Repubblica ha sottolineato che la vera sicurezza si realizza con efficacia solo preservando e garantendo i valori positivi della convivenza, i versi di Primo Levi ci ricordano anche che essa è un bene prezioso, ancora troppo spesso minacciato. Perché non può esserci libertà senza sicurezza. Un bene primario che riguarda tutti: i cittadini residenti su un territorio e chi è di passaggio o in viaggio, riguarda chi emigra e chi accoglie; il concetto di sicurezza, quindi- conclude il direttore del Festival- non può essere strumentalizzato, perché non appartiene a una parte o a un colore politico. È un bene necessario per la vita democratica dell'intero Paese". Anche per quest'anno il Festival conferma la collaborazione con Confcommercio, Treccani, Legambiente, Save the Children, IBS.