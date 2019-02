Fi: Berlusconi, ‘non può esserci nuovo Patto nazareno’

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - "Non rimpiango" il patto del Nazareno, "mi dispiace soltanto che il comportamento di Renzi e del Partito democratico in quell'occasione smentirono gli accordi iniziali, quindi fu indispensabile non continuare questa collaborazione". Lo dice Silvio Berlusconi, ospite di 'Circo massimo' su Radio capital. "Oggi -aggiunge- ritengo che non ci sia nessuna possibilità di un accordo tra noi, abbiamo provenienze assolutamente diverse. E da un sondaggio ho potuto verificare che il Partito democratico in un'unione con noi perderebbe metà dei suoi elettori e lo stesso avverrebbe per i nostri elettori".