FI: Comi, ‘in piazza a Milano per invocare nuovo governo di centrodestra’

Milano, 26 gen. (AdnKronos) - "Oggi celebriamo i 25 anni di Forza Italia: una grande storia, un grande futuro". Così Lara Comi, europarlamentare di Forza Italia e vicepresidente del gruppo Ppe, interviene a Milano alla mobilitazione di piazza ai gazebo in occasione dei 25 anni della discesa in campo di Silvio Berlusconi. "Con i gilet azzurri scendiamo in piazza per dire sì alla Tav, per chiedere meno tasse e per chiedere di non toccare le pensioni, in definitiva per invocare un nuovo governo di centrodestra per il Paese che marcia verso la recessione", sottolinea la Comi. "Lo facciamo - conclude - con lo stesso spirito e passione che animò Forza Italia nel '94, perché quei valori e quei principi sono ancora più che mai attuali, e seguendo l'esempio coraggioso del nostro presidente Silvio Berlusconi, che con la sua scelta di tornare in campo per le europee ci indica la strada".