Fi: sondaggio, ‘Toti e Carfagna ok, elettori apprezzano scelte Cav’

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - Per il 32 % degli elettori di centrodestra, Giovanni Toti sarebbe il degno successore di Silvio Berlusconi, doppiando il gradimento di Antonio Tajani. Sebbene gli stessi elettori si dividano a metà di fronte alla domanda se Forza Italia potrebbe avere un futuro anche senza il Cavaliere: per il 47% si e per il 45% no. E' quanto emerge da un sondaggio per Libero di Fabrizio Masia. Secondo il direttore di Emg, con la nomina a coordinatori di Toti e Mara Carfagna, Berlusconi "ha azzeccato un'altra volta la mossa e il governatore della Liguria si è giocato bene la partita. Forza Italia è data intorno all'8%, in discesa, mentre lo spazio per un partito moderato di centrodestra è stimato intorno al 12%, quindi il cambio al vertice è funzionale a fermare l'emorragia rapida di consensi". Se il gradimento di Toti è alto, non lo sarebbe però altrettanto se facesse una scissione in Fi. Secondo il sondaggio di Libero ben il 65% degli elettori non voterebbe un partito fondato da Toti.