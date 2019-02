Fiducia sul dl semplificazioni

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha comunicato in aula che il governo ha deciso di mettere la fiducia alla Camera sul ddl di conversione in legge del decreto che contiene le misure in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione. Il provvedimento - già approvato dal Senato - deve essere convertito in legge entro il 12 febbraio. Il voto a Montecitorio comincerà mercoledì alle 16:25 con le dichiarazioni di voto previste alle 15. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo della Camera.