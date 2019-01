Fiere: Sigep, 40 anni all’insegna del dolciario artigianale

Rimini, 3 gen. (Labitalia) - Compie 40 anni il Sigep, il Salone internazionale di gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè organizzato da Italian Exhibition Group (Ieg): 40 anni all'insegna del dolciario artigianale, 40 anni di fiere che hanno accompagnato lo sviluppo del business di tutta la filiera. E il compleanno che il Sigep festeggerà al quartiere fieristico di Rimini dal 19 al 23 gennaio conferma la traiettoria verso scenari globali, con un ruolo da protagonista nella filiera del food service dolce. Così, fra passato e futuro, Ieg, polo fieristico italiano leader per manifestazioni organizzate e di proprietà, oltre che per redditività, sta preparando una grande 'reunion' per uno dei suoi saloni di punta. A cominciare da un logo creato appositamente. '40° Rty for the future' è il pay off scelto per celebrare quarant'anni di successi, in un'edizione densa di contenuti. Un logo in grado di trasferire non solo l'omaggio a una storia straordinaria, quella di un successo del made in Italy costruito passo dopo passo da artigiani e imprenditori coraggiosi, ma anche la tensione al futuro, all'innovazione che hanno da sempre caratterizzato il Sigep. Sigep 2019 sintetizzerà, quindi, l'attività di valorizzazione delle filiere svolta in questi mesi in tutto il mondo nel grande show che da 40 anni vede la manifestazione di Italian Exhibition Group sotto i riflettori coi suoi settori dedicati a gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè, secondo un profilo di grande appuntamento per il food service. A dettare il tono del 40° Sigep sarà l'evento inaugurale, all'insegna dell'innovazione e dell'internazionalità, proprio allo scopo di offrire uno sguardo sui trend futuri del foodservice a livello globale, dando voce a case history italiane e internazionali di eccellenza. Alle 11 del 19 gennaio l'Area Gelato Arena ospiterà l'evento di apertura ?Future is now! Lo scenario del foodservice dolce nel mondo: innovazione e internazionalizzazione. Tendenze, nuovi format, case history di successo', con la presentazione dei dati di mercato e dei trend del comparto. Reduce dai numeri record della passata edizione (con 135.746 buyers italiani e 32.202 buyers esteri da 180 Paesi), Sigep è quindi pronto ad accelerare ulteriormente e consolidarsi quale principale hub internazionale per il canale foodservice dolce. Conosciuti e apprezzati gli 'ingredienti' che rappresentano il successo della fiera: presenza dei leader in una logica di integrazione fra filiere, concorsi internazionali, reunion dei maestri mondiali dell'arte dolciaria, alta formazione. Fra i principali eventi di questa speciale edizione 2019, a Sigep si svolgerà la 5a edizione del Campionato mondiale di pasticceria juniores, con la partecipazione di 11 tra i migliori pasticcieri under 23, provenienti dai cinque continenti. In gara: Australia, Belgio, Brasile, Cina, Croazia, Filippine, Francia, India, Italia, Russia, Singapore e Taiwan. La squadra italiana, selezionata a Sigep 2018, sarà formata da Filippo Valsecchi (Lecco) e Vincenzo Donnarumma (Napoli). Il Campionato mondiale di pasticceria juniores, ideato 10 anni fa dal maestro Roberto Rinaldini, avrà per tema ?Il Volo' e ogni concorrente avrà il supporto di un team per aiutarlo a far emergere le proprie qualità nelle sette prove previste. La competizione si svilupperà nelle prime due giornate di Sigep alla Pastry Arena (Pad. B5), mentre la premiazione è in programma alle 17 di domenica 20 gennaio. Grande attesa nel mondo del caffè per il World Coffee Roasting Championship, competizione mondiale itinerante con oltre 20 Paesi in gara alla ricerca della migliore torrefazione di caffè. Per la gelateria, Sigep Gelato d'Oro, dove si sfideranno i finalisti dei nove appuntamenti svoltisi durante l'anno in Italia e che selezionerà il team che rappresenterà il Belpaese alla IX Coppa del mondo della gelateria 2020. Al 40° Sigep sarà protagonista lo spettacolo del concorso 'The Star of Sugar' che si aggiungerà ai Pastry Events. I maestri internazionali dello zucchero presenteranno in fiera le loro spettacolari creazioni in un'area adiacente alla Pastry Arena, che saranno in mostra nelle cinque giornate.