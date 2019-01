Fincantieri: Salvini,’non ci pieghiamo a interessi altri Paesi’**

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - "Ennesima dimostrazione che l'Europa non esiste o esiste a senso unico: oggi ricorso di Francia e Germania contro Fincantieri perchè ha osato acquisire un'azienda francese". Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb. "Non capisco perché quando un'azienda italiana, rispettando le regole, si espande e cresce, in Europa qualcuno fa ricorso. Ragazzi, non è così che funziona la libera concorrenza. Sono stufo. E rappresenti un governo che non ha intenzione di piegarsi agli interessi economici di altri paesi. Se l'Europa esiste ci sia parità di regole e di condizioni di mercato per tutti, altrimenti ne trarremo le conseguenze".