Fincantieri: sede Jv con Naval group a Genova, per primo triennio presidente Bono**

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - L'accordo tra Fincantieri e Naval Group "stabilisce che la società avrà sede a Genova, con una controllata in Francia, a Ollioules". La governance della joint venture, disciplinata anche da un patto parasociale, prevede un Cda di 6 componenti: 3 su nomina di ciascuna società. Per il primo mandato triennale, Fincantieri esprimerà il presidente ed il Chief Operational Officer, e Naval Group l'Ad e il Chief Financial Officer. Lo rende noto Fincantieri in un comunicato. Nel Consiglio, a conferma della valenza strategica che Fincantieri e Naval Group attribuiscono a questa operazione, siederanno Giuseppe Bono, che assume la carica di presidente della Jv, ed Hervé Guillou.