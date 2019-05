Fincantieri: Serracchiani, ‘varo Trieste auspicio per sicurezza e pace’

Roma, 25 mag. (AdnKronos) - "Il varo della nave Trieste è un motivo di grande orgoglio e soddisfazione per tutti coloro che nel 2015 si sono impegnati al rinnovamento della flotta militare italiana, che presentava aspetti di vera emergenza. Un'opera che Fincantieri ha realizzato con il lavoro di tecnici e maestranze che non conoscono rivali. Sarà un'ammiraglia che porterà sui mari il nome dell'ultima città italiana riunita alla Madrepatria, e da qui, dell'estremo seno dell'Adriatico, cogliamo in ciò l'auspicio di un futuro di sicurezza e pace". Così la deputata del Pd Debora Serracchiani saluta il varo, oggi a Castellammare di Stabia, della nave anfibia multiruolo e multifunzione "Trieste". "Se c'è un rammarico -aggiunge- è dato dal mancato riconoscimento dai membri dell'attuale governo, che oggi fanno campagna elettorale al varo ma che a suo tempo si opposero proprio al Programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa, che prevedeva questa nave. E peccato per l'assenza a Castellammare del sindaco della città di Trieste".