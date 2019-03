Fisco: Ancot, in Lombardia record fatture elettroniche (2)

(AdnKronos) - "Tutto questo - aggiunge Bottoni - anche per assistere i relativi clienti dei nostri tributaristi che oggi possono seguire direttamente la loro fatturazione, attiva e passiva, con un piccolo gestionale sempre on line e senza necessità di nessuna APP, ma con l'assistente personale ? Lisa Ancot? e la sua memoria digitale. Il sistema è tutto in cloud, pertanto in linea con il sistema attuale dei network computers, tutelando e lasciando la regia al tributarista per tutti i suoi assisti. Il cambiamento è già iniziato per tante altre professioni, noi possiamo esserne parte attiva insieme. Basta un click per accedere alle soluzioni su www.ancotservice.it?.