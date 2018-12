Fisco: E-fattura, su sito Entrate sezione con Faq sempre aggiornate (2)

(AdnKronos) - NUOVE FUNZIONI PER LA PIATTAFORMA 'FATTURE E CORRISPETTIVI': si arricchiscono ancora i servizi della piattaforma 'Fatture e corrispettivi'. I contribuenti possono ora utilizzare, per esempio, la nuova funzione di verifica anagrafica massiva di codici fiscali o partite Iva. Per farlo è possibile caricare un file con la lista dei soggetti che si desidera controllare oppure generarne uno attraverso un procedimento online guidato. Un altro strumento molto utile per gli operatori e anche per i loro intermediari è quello che permette il download massivo dei file delle fatture elettroniche emesse, ricevute o messe a disposizione. In generale, la sezione delle consultazioni è stata aggiornata e resa più fruibile, consentendo di visionare in modo distinto le fatture elettroniche emesse (in base alla data della fattura), quelle ricevute e quelle passive messe a disposizione. TANTI STRUMENTI PER NON ARRIVARE IMPREPARATI: Tra i diversi servizi che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti per arrivare pronti al 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica, sono state arricchite di nuove funzionalità anche la procedura web (all'interno del portale ?Fatture e Corrispettivi?) e la procedura ?stand alone? (scaricabile su pc) per predisporre le fatture elettroniche; a breve sarà disponibile la nuova versione dell'app Fatturae. Sul sito internet dell'Agenzia è disponibile anche una specifica area tematica dedicata, all'interno della quale consultare una pratica guida che spiega come predisporre, inviare e conservare le proprie fatture e due video-tutorial che illustrano le novità e come utilizzare il QR-Code per emettere e ricevere le e-fatture in modo ancora più semplice