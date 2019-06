Fisco: Gentiloni, ‘tassa su cassette sicurezza una follia’

Roma, 12 giu.(AdnKronos) - L'ipotesi di una tassa sulla cassette di sicurezza "o autorizza il riciclaggio di Stato, e non lo voglio pensare, o mette le mani sui risparmi degli italiani. In entrambi i casi una follia". Lo dice il presidente del Pd, Paolo Gentiloni, ospite su Radio 24 di '24 Mattino'. "Ed è l'ultima delle follie -aggiunge l'ex premier- perchè sono settimane che parliamo dell'oro di Banca d'Italia, di minibot, è la caccia al tesoretto che purtroppo non risolve i nostri problemi".