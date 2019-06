Fisco: Picierno a Salvini, ‘taglio tasse? basta che lui e Di Maio vadano a casa’

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - "Salvini promette ancora ricchi premi e cotillons, oggi è la volta di 10 miliardi in meno di tasse. Peccato che i soldi pubblici siano stati già tutti sperperati e l'Europa sta valutando la prcedura di infrazione". Così Pina Picierno, europarlamentare del Pd. ?Se Salvini vuole davvero abbassare le tasse agli italiani ci faccia il piacere di andare a casa assieme ai suoi compagni Di Maio e Toninelli. Serve gente seria e competente al governo. Per il Papete invece c'è posto per tutti?.