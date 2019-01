Fisco: rottamazione e sconti fino al 90%, chi ha diritto a sanatoria/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - La terza innovazione riguarda i contribuenti che hanno aperto una procedura di Liquidazione totale dei beni prevista dalla legge sul sovraindebitamento, "per loro è previsto uno sconto del 90%. E' lo strumento più conveniente perché consente di definire tutte le posizioni debitorie - non solo riguardo allo Stato ma anche nei confronti di banche, finanziarie e creditori - ed il più giusto perché analizza la meritevolezza, ossia valuta l'intenzione reale di voler pagare in base alle proprie possibilità". La sanatoria 2019 'cancella' le cartelle esattoriali sotto i mille euro e non è vietata ai 'recidivi': chi ha già beneficiato di un condono può nuovamente tentare questa strada. "Ancora una volta la politica tradisce la sua missione: in nome della propaganda fa regali elettorali a chi non ne ha necessariamente bisogno, finge di punire gli evasori ma lo fa senza guardare al merito. Ci sono imprenditori che preferiscono pagare gli operai piuttosto che pagare le tasse, ma questo non vuol dire che non vogliano saldare il proprio conto con lo Stato. Basta storture in barba al diritto e sconti standard, serve un fisco semplificato e 'su misura'", chiosa l'avvocato Lacalandra.