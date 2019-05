Fisco: Salvini, ‘abbasseremo tasse a 15 per cento’

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - "E' un momento che richiede coraggio, visione. L'unico modo per rilanciare il lavoro e combattere l'evasione fiscale è diminuire le tasse. E questo faremo. Al 15 per cento, perchè volere è potere". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, durante il comizio a Milano, esponendo cartelli con la scritta 15 per cento, l'aliquota indicata per la flat tax.