Fisco: Staropoli (Min.Lavoro), ‘Su Durc pronto testo definitivo’

Genova, 26 feb. (Labitalia) - "Sul Durc dovremmo esserci per il testo definitivo. I contenuti sono quelli annunciati dal ministro del Lavoro agli Stati generali dei consulenti del lavoro, le istanze dei professionisti sono state accolte. Il Durc torna a essere come nell'ispirazione iniziale uno strumento di verifica della regolarità contributiva". Lo ha detto Pasquale Staropoli, vice capo di gabinetto del ministro del Lavoro, intervenendo a 'Verso il Festival del lavoro', l'evento dei consulenti del lavoro in corso a Genova. Per Staropoli, l'intervento dovrebbe arrivare con "un decreto ministeriale, senza passaggio parlamentare".